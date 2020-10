L’oroscopo del giorno | Le previsioni di Paolo Fox per martedì 27 Novembre

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiEcco i presagi astrali diFox per martedì 27. ARIETE In questo periodo cercate di non frequentare persone complicate, quel tipo di persone che vi creano solo problemi… Se una storia d’amore non funziona, apotrebbe arrivare al capolinea. Sul fronte del lavoro, si prospetta una giornata complicata. Domani avrete poca concentrazione: rimandate le decisioni importanti! TORO Venere sarà ancora attiva e la Luna favorevole: ottime notizie per l’amore, soprattutto per le coppie lontane per lavoro che ora vogliono confidarsi. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione generale sarà in ripresa. Domani avrete molte cose da rivedere: fate tutto con calma. GEMELLI Domani sarete molto polemici, mantenete la calma. Per quanto riguarda il lavoro, se siete in ...