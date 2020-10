Lorini, primario Rianimazione di Bergamo: “Su 36mila morti 33mila erano anziani. Bisogna isolare gli over 65” (Di lunedì 26 ottobre 2020) A luglio l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo aveva festeggiato l’ultimo paziente in terapia intensiva. Ma già allora Luca Lorini, direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Area critica, aveva chiaro cosa sarebbe successo nei mesi a seguire: “In quell’occasione dissi che fino al vaccino avremmo dovuto convivere con il Covid e che questo ci avrebbe obbligato a mantenere le precauzioni, dalle mascherine all’evitare assembramenti”, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. La sua strategia per combattere anche la seconda ondata si basa su una scelta difficile: mettere in isolamento gli over 65. I contagi aumentano ma, spiega Lorini, i numeri non sono minimamente vicini a quelli di marzo: allora si facevano i tamponi “solo ad alcune categorie” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) A luglio l’ospedale Papa Giovanni diaveva festeggiato l’ultimo paziente in terapia intensiva. Ma già allora Luca, direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Area critica, aveva chiaro cosa sarebbe successo nei mesi a seguire: “In quell’occasione dissi che fino al vaccino avremmo dovuto convivere con il Covid e che questo ci avrebbe obbligato a mantenere le precauzioni, dalle mascherine all’evitare assembramenti”, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. La sua strategia per combattere anche la seconda ondata si basa su una scelta difficile: mettere in isolamento gli65. I contagi aumentano ma, spiega, i numeri non sono minimamente vicini a quelli di marzo: allora si facevano i tamponi “solo ad alcune categorie” ...

