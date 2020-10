Lombardia, 3.570 nuovi casi 17 decessi, a Bergamo +113 positivi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lunedì 26 ottobre sono 3.570 i nuovi positivi con 21.324 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,7%; significativo l’incremento delle persone guarite e dimesse che, rispetto a domenica 25 ottobre, sono 1.211 in più. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lunedì 26 ottobre sono 3.570 icon 21.324 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,7%; significativo l’incremento delle persone guarite e dimesse che, rispetto a domenica 25 ottobre, sono 1.211 in più.

Il numero di ricoverati è di 12.997, dei quali 1.284 in terapia intensiva. A livello regionale, maglia nera alla Lombardia con 3.570 nuovi casi, seguita dalla Toscana con 2.171 e dalla Campania con ...

Milano, 26 ottobre 2020 - E' un dato in chiaroscuro quello relativo ai nuovi contagi registrati oggi in Lombardia: 3.570 nuovi positivi contro i 5.762 casi di ieri. Un dato che potrebbe essere ...

