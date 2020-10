(Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA - "La Lega Dilettanti, e le società stesse, ha fatto di tutto per garantire la ripresa dello sport di base dopo il lockdown, mettendo a disposizione ingenti risorse economiche e compiendo ...

sportli26181512 : LND, Sibilia lancia l'allarme: 'Disastro, qualcuno si prenda le responsabilità': Il presidente: 'Aspettiamo aiuti… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Sibilia: 'E' disastro, qualcuno si prenda responsabilità' Presidente Lnd: 'Aspettiamo aiuti o migliaia società moriranno' - sportface2016 : #LND, #Sibilia: 'Stop a dilettanti è un disastro, qualcuno si prenda la responsabilità' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LND - Consiglio Direttivo, approvato il bilancio, Sibilia: “Conti ok, grazie a oculatezza e visione” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LND - Consiglio Direttivo, approvato il bilancio, Sibilia: “Conti ok, grazie a oculatezza e visione” -

Ultime Notizie dalla rete : LND Sibilia

In virtù di tanto, il Consiglio del Dipartimento Interregionale LND, d’intesa con il Presidente Cosimo Sibilia, a partire dalle gare in calendario per la prossima giornata, concederà a tutte le ...Così il presidente della Lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia, che chiede "gli aiuti promessi, altrimenti sarà la morte di migliaia di realtà dilettantistiche".