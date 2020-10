Live Milan-Roma 2-1 diretta: Saelemaekers gol. Rossoneri di nuovo avanti (Di lunedì 26 ottobre 2020) Live Milan-Roma, diretta da San Siro per il posticipo della quinta giornata. Fonseca ripropone Karsdorp dal primo minuto e conferma Kumbulla al centro della difesa. Pioli recupera... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 26 ottobre 2020)da San Siro per il posticipo della quinta giornata. Fonseca ripropone Karsdorp dal primo minuto e conferma Kumbulla al centro della difesa. Pioli recupera...

fcin1908it : LIVE - Milan-Roma 2-1: Saelemaekers riporta in vantaggio i rossoneri - siamo_la_Roma : ?? Al via la ripresa di #MilanRoma ?? Seguila sul nostro sito #ASRoma - infoitsport : LIVE Milan-Roma - Probabile formazione: Karsdorp a destra, Pellegrini confermato a centrocampo. Nel Milan si va ver… - infoitsport : LIVE Milan-Roma 1-1 - Palo colpito dai rossoneri. VIDEO! - infoitsport : (LIVE!) MILAN-ROMA: 1-1 (2' Ibrahimovic, 14' Dzeko). Primo tempo ricco di emozioni, squadre in parità all'intervallo -