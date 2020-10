LIVE – Contagi aggiornati oggi, lunedì 26 ottobre: morti e guariti in Italia e nel mondo (Di martedì 27 ottobre 2020) Tutti i Contagi e i dati in tempo reale nella giornata di lunedì 26 ottobre settembre per quanto concerne l’allarme coronavirus. Gli Stati Uniti comandano la triste classifica del numero dei Contagi: situazione allarmante anche in India, oltre a Russia e Brasile dove da mesi si registrano migliaia di casi al giorno. Di seguito i dati aggiornati ora per ora nel mondo, dalla mattinata alla tarda serata di lunedì 26 ottobre. Segui il LIVE su Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO AGGIORNA LA DIRETTA DATI GENERALI NEL mondo IN COSTANTE AGGIORNAMENTO: CASI DI CORONAVIRUS TOTALI: 43.726.286 morti DA CORONAVIRUS TOTALI: 1.163.436 CASI ATTIVI DI CORONAVIRUS: 10.448.177 I DATI aggiornati ... Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) Tutti ie i dati in tempo reale nella giornata di lunedì 26settembre per quanto concerne l’allarme coronavirus. Gli Stati Uniti comandano la triste classifica del numero dei: situazione allarmante anche in India, oltre a Russia e Brasile dove da mesi si registrano migliaia di casi al giorno. Di seguito i datiora per ora nel, dalla mattinata alla tarda serata di lunedì 26. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO AGGIORNA LA DIRETTA DATI GENERALI NELIN COSTANTE AGGIORNAMENTO: CASI DI CORONAVIRUS TOTALI: 43.726.286DA CORONAVIRUS TOTALI: 1.163.436 CASI ATTIVI DI CORONAVIRUS: 10.448.177 I DATI...

Il nuovo Dpcm varato domenica dal premier Conte chiude anche il poker live nei casinò e nelle room e saltano gli eventi anche senza contagi e focolai accertati. Anche il poker live è ormai costretto a ...

I neolaureati in medicina rischiano di essere escludi dai nuovi concorsi in sanità per l'emergenza Covid 19. Da quest'anno la laurea è di per se abilitante quindi non serve l'es ...

Il nuovo Dpcm varato domenica dal premier Conte chiude anche il poker live nei casinò e nelle room e saltano gli eventi anche senza contagi e focolai accertati. Anche il poker live è ormai costretto a ...

Neo-laureati in Medicina: "Esclusi dai concorsi Covid, l'Ordine dei Medici non ci fa iscrivere"

I neolaureati in medicina rischiano di essere escludi dai nuovi concorsi in sanità per l'emergenza Covid 19. Da quest'anno la laurea è di per se abilitante quindi non serve l'es ...