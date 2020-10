Lillo Petrolo ricoverato per Covid | ' Ho fatto una leggerezza | mai abbassare la guardia'

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Purtroppo è capitato anche a lui: l'attore, autore e comico, ildel duo& Greg, èal Gemelli di Roma per. Lo ha raccontato lui stesso su Instagram in stile ...

Lillo ricoverato per Covid all'ospedale Gemelli di Roma. Il famoso comico, al secolo Pasquale Petrolo, che insieme a Claudio Gregori compone il duo Lillo&Greg, ha svelato ieri di essere stato ...Ma voglio rassicurarvi, sto sul pezzo', ha raccontato quando ancora si trovava in isolamento domiciliare. Poi dopo poche ore dall'annuncio, c'è stato il trasferimento in ospedale. Lillo, all'anagrafe ...