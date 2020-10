Lillo Petrolo ha il Covid: “Un’influenza moltiplicata per dieci” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lillo Petrolo ha il Covid-19. L’attore descrive l’infezione come “un’influenza moltiplicata per dieci”. In collegamento con il Festival del cinema di Salerno, il comico ha confessato di essere in quarantena perché positivo al virus Lillo Petrolo, noto attore e comico, ha il Covid-19. A darne notizie è stato lo stesso attore durante la sua partecipazione al Festival del cinema di Salerno “Linea d’Ombra”. Ciò che colpisce è la descrizione che Petrolo riferisce sull’infezione che definisce “un’influenza moltiplicata per dieci”. Lillo Petrolo si aggiunge alla lunga lista di volti del mondo dello spettacolo ... Leggi su zon (Di lunedì 26 ottobre 2020)ha il-19. L’attore descrive l’infezione come “un’influenzaper dieci”. In collegamento con il Festival del cinema di Salerno, il comico ha confessato di essere in quarantena perché positivo al virus, noto attore e comico, ha il-19. A darne notizie è stato lo stesso attore durante la sua partecipazione al Festival del cinema di Salerno “Linea d’Ombra”. Ciò che colpisce è la descrizione cheriferisce sull’infezione che definisce “un’influenzaper dieci”.si aggiunge alla lunga lista di volti del mondo dello spettacolo ...

