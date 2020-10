Lillo Petrolo del duo Lillo & Greg è positivo al Covid-19 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lillo Petrolo del duo comico Lillo & Greg ha fatto sapere di essere positivo al Covid-19 e ha invitato tutti a fare molta attenzione perchè il virus ha una potenza devastante. Lillo Petrolo ha reso noto di essere positivo al Covid-19 ma, intervistato in collegamento al Festival del cinema di Salerno, l'altra metà del duo comico Lillo & Greg, ci ha tenuto a mettere in guardia quanti ancora non credono alla potenza devastante del subdolo virus. Lillo Petrolo è un'altra star ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 ottobre 2020)del duo comicoha fatto sapere di essereal-19 e ha invitato tutti a fare molta attenzione perch; il virus ha una potenza devastante.ha reso noto di essereal-19 ma, intervistato in collegamento al Festival del cinema di Salerno, l'altra metà del duo comico, ci ha tenuto a mettere in guardia quanti ancora non credono alla potenza devastante del subdolo virus.; un'altra star ...

UNDMofficial : New post: Lillo Petrolo positivo: “Dolori fortissimi alle ossa. Ho fatto una stron*ata” - MaxLandra : RT @_DAGOSPIA_: LILLO: ''HO PRESO IL VIRUS, HA UNA FORZA DEVASTANTE, DOLORI FORTISSIMI PER 20 GIORNI'' - soniabetz1 : RT @_DAGOSPIA_: LILLO: ''HO PRESO IL VIRUS, HA UNA FORZA DEVASTANTE, DOLORI FORTISSIMI PER 20 GIORNI'' - SCEMENZA : RT @_DAGOSPIA_: LILLO: ''HO PRESO IL VIRUS, HA UNA FORZA DEVASTANTE, DOLORI FORTISSIMI PER 20 GIORNI'' - valentinoben : RT @_DAGOSPIA_: LILLO: ''HO PRESO IL VIRUS, HA UNA FORZA DEVASTANTE, DOLORI FORTISSIMI PER 20 GIORNI'' -