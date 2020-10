Lillo Petrolo del duo comico “Lillo e Greg” ha il Covid | “Ha una forza devastante | ce l’ho da venti giorni con dolori fortissimi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 ottobre 2020) “Non lo voglio nascondere. Io sto a casa perché ho preso questo virus. Sto sotto controllo, ma ora ne ho capito che ha una”. A dirlo èdel celebre duoe Greg“. L’attore è intervenuto in collegamento via webcam nel corso del Festival del cinema di Salerno, Linea d’Ombra, e ha rivelato di aver contratto ila causa di quella che definisce “una ‘stronzata’“. ″È una cosa che duraconfortissimi alle ossa e alle ginocchia; è un’influenza moltiplicata per dieci. Io so perché me lo sono preso, so di aver fatto una ‘stronzata’, non la ...