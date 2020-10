Liguria, verso il nuovo Consiglio regionale: martedì si apre ufficialmente la XI Legislatura (Di lunedì 26 ottobre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2020 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ... Leggi su albengacorsara (Di lunedì 26 ottobre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2020 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ...

LudovicoLudovi1 : RT @FrancescoMFalli: Ieri la @millemiglialive è transitata da #Sarzana in #Liguria proseguendo poi verso #Parma. Bellissime le auto, tutte!… - ASampierdarena : @MMmarco0 E sono le regioni messe peggio a spingere di più verso il completo annullamento del tracciamento, già rid… - 0_emissioni : @GiovanniToti @Unomattina presidente, il modello genova/liguria applicato all'emergenza covid ha prodotto un disast… - giangiuz70 : @mittdolcino Interessante (non sapevo) il determinare i confini in base al verso delle acque Principio che ha sicu… - GamboniStefano : RT @TurismoLiguria: #Laigueglia guarda la Gallinara e noi siamo rapiti dai colori di un tramonto autunnale di qualche giorno fa, che ci acc… -