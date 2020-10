Licenziamento disciplinare e reintegro | come funziona e quando si ottiene

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Abbiamo già parlato più volte di rapporti di lavoro e, ricordando le norme che attengono ai diritti e doveri del datore di lavoro e del dipendente. Qui di seguito vogliamo affrontare una questione pratica che sicuramente interesserà molti di coloro che lavorano in modo subordinato: che cosa succede in caso diillegittimo? quali sono le tutele che può azionare il lavoratore in ipotesi dinon adeguatamente fondato e motivato? Dobbiamo infatti ricordare che anche la contestazionepuò non essere sorretta da valide motivazioni e, nel nostro Paese, ben sappiamo che la legge non riconosce all’azienda la totale libertà di licenziare il personale, anche in assenza di una giustificazione. Vediamo ...