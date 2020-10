«Letter to You»: il ritorno di Bruce Springsteen, tra rock e nostalgia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Per registrare Letter to You, il suo ventesimo album in studio, Bruce Springsteen ci ha messo appena cinque giorni. «Quella che ne è venuta fuori è una delle più belle esperienze di registrazione che abbia mai vissuto» spiega lo stesso The Boss che, avvalendosi della collaborazione della The E Street Band, ha dato vita a un disco rock energico, prorompente, registrato al Thrill Hill Recording nel New Jersey e uscito in contemporanea con Bruce Springsteen’s Letter to You, il documentario disponibile su Apple Tv Plus che racconta i retroscena del processo creativo che hanno portato l’artista a realizzarlo. https://www.youtube.com/watch?v=AQyLEz0qy-g Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 ottobre 2020) Per registrare Letter to You, il suo ventesimo album in studio, Bruce Springsteen ci ha messo appena cinque giorni. «Quella che ne è venuta fuori è una delle più belle esperienze di registrazione che abbia mai vissuto» spiega lo stesso The Boss che, avvalendosi della collaborazione della The E Street Band, ha dato vita a un disco rock energico, prorompente, registrato al Thrill Hill Recording nel New Jersey e uscito in contemporanea con Bruce Springsteen’s Letter to You, il documentario disponibile su Apple Tv Plus che racconta i retroscena del processo creativo che hanno portato l’artista a realizzarlo. https://www.youtube.com/watch?v=AQyLEz0qy-g

emrato : Ascoltiamoci il nuovo album di Springsteen, con sto tempo è perfetto - StefanoBickle : Letter To You, recensione del grande, nuovo album di Bruce Springsteen - GigiPadovani : Bruce Springsteen - Letter To You :: Le Recensioni di OndaRock - PierG : Un disco che mi ricollega all'adolescenza. Diretto come un treno. Ma che di questo treno che va verso il buio fa an… - stefanomannucc1 : RT @RadioFrecciaOf: Sfrecciati, domani dalle 8.45 il nostro Doctor Mann vi racconterà e farà ascoltare per intero l'ultimo album di Bruce S… -