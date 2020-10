L’emergenza Coronavirus non è finita, anzi. Ma non tutti sono d’accordo (Di lunedì 26 ottobre 2020) In questi giorni molti negazionisti del Covid-19, che questa estate osannavano Zangrillo, sembrano inclini ad affidarsi a un nuovo leader: il prof. Giorgio Palù, professore emerito dell’Università di Padova. Palù, laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova, dopo aver conseguito la specializzazione in Oncologia e Patologia Generale all’Università di Pavia, ha fatto una lunga carriera e ricoperto ruoli importanti come ad esempio quello di presidente della Società Europea di Virologia. Il suo curriculum è molto prestigioso e include decenni di ricerca e collaborazioni e centinaia di articoli scientifici pubblicati in riviste internazionali. Più volte intervistato alla tv, Palù in questi mesi ha spesso elargito opinioni e previsioni sul Coronavirus. A fine febbraio, ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) In questi giorni molti negazionisti del Covid-19, che questa estate osannavano Zangrillo, sembrano inclini ad affidarsi a un nuovo leader: il prof. Giorgio Palù, professore emerito dell’Università di Padova. Palù, laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova, dopo aver conseguito la specializzazione in Oncologia e Patologia Generale all’Università di Pavia, ha fatto una lunga carriera e ricoperto ruoli importanti come ad esempio quello di presidente della Società Europea di Virologia. Il suo curriculum è molto prestigioso e include decenni di ricerca e collaborazioni e centinaia di articoli scientifici pubblicati in riviste internazionali. Più volte intervistato alla tv, Palù in questi mesi ha spesso elargito opinioni e previsioni sul. A fine febbraio, ad ...

