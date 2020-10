Legacoop Romagna | ' Luoghi della cultura tra i più sicuri | preoccupati per lo stop'

(Di lunedì 26 ottobre 2020) 'esprime forte preoccupazione per le misure assunte nell'ultimo DPCM in merito alla sospensione delle attività dei teatri, dei cinema, delle produzioni audiovisive e deidi ...

CorriereRomagna : Chiusura dei teatri, la preoccupazione di Legacoop Romagna - - settesere : Legacoop Romagna, il presidente Mazzotti: 'Forte preoccupazione per la chiusura dei luoghi di cultura e spettacolo'… -

Ultime Notizie dalla rete : Legacoop Romagna

CesenaToday

Legacoop Romagna esprime forte preoccupazione per le misure assunte nell’ultimo dpcm in merito alla sospensione delle attività dei teatri, dei cinema, delle produzioni audiovisive e dei luoghi di ...Durante il lockdown hanno messo a disposizione le loro intelligenze e le loro proprietà intellettuali per la cosiddetta solidarietà digitale . Ancora una volta le cooperative faranno la loro parte, co ...