Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Roma

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 26 ottobre 2020) A poche ore dal monday-night di, cambia la formazione dei rossoneri vista la positività di Gigio Donnarumma e Hauge. Nelspazio a Tatarusanu tra i pali, resta sempre alta l’idea di Calhanoglu a supporto di Ibra ma Diaz si giocherà fino all’ultimo minuto la maglia da titolare. Nellaspazio al 3-4-2-1 con Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. In difesa torna disponibile Mancini, che giocherà sulla linea a tre con Ibanez e Kumbulla.(4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer,gnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers; Calhanoglu (Diaz), Leao; Ibrahimovic. All. Pioli(3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. ...