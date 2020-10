Le terrificanti avventure di Sabrina 4 | il teaser trailer annuncia la data di uscita

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Ildi Ledi4 ha svelato ladisu Netflix di quella che sarà, con rammarico dei fan, l'ultima stagione della serie tv. Ledi4 ha finalmente unadi: il 31 dicembre 2020, come ha svelato ilappena diffuso da Netflix, si potrà tornare dalle parti di Greendale insieme alla giovane strega interpretata da Kiernan Shipka. Il video però ricorda anche un'altra cosa che risveglierà una vecchia ferita nei fan: la stagione 4 sarà anche l'ultima per Ledi ...

NetflixIT : Le terrificanti avventure di Sabrina, parte 4, dal 31 dicembre su Netflix. Pronti? ?? - valedonaggio : RT @NetflixIT: Le terrificanti avventure di Sabrina, parte 4, dal 31 dicembre su Netflix. Pronti? ?? - Methamorphose30 : RT @NetflixIT: Le terrificanti avventure di Sabrina, parte 4, dal 31 dicembre su Netflix. Pronti? ?? - IronGirl_03 : RT @NetflixIT: Le terrificanti avventure di Sabrina, parte 4, dal 31 dicembre su Netflix. Pronti? ?? - matteomancini83 : RT @NetflixIT: Le terrificanti avventure di Sabrina, parte 4, dal 31 dicembre su Netflix. Pronti? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : terrificanti avventure

Nerdmovieproductions

Il teaser trailer di Le terrificanti avventure di Sabrina 4 ha svelato la data di uscita su Netflix di quella che sarà, con rammarico dei fan, l'ultima stagione della serie tv. NOTIZIA di MARICA ...Michelle Gomez è un’attrice scozzese, nota per il ruolo di Missy in “Doctor Who” e Madam Satan in “Le terrificanti avventure di Sabrina”. Nata a Glasgow Michelle Gomez è un’attrice scozzese, nota per ...