Le Regioni leghiste pronte a ricorrere al Tar contro il Dpcm varato dai grillini (Di lunedì 26 ottobre 2020) Questa volta gli italiani non ne possono più. Il governo grillino ha varato "l'ammazza Italia" per nascondere la sua impreparazione di fronte all'emergenza sanitaria. Matteo Salvini non sta a guardare. Gli amministratori leghisti e il leader della Lega studiano l'ipotesi di ricorrere al Tar contro il Dpcm appena varato dal governo Conte. L'idea è emersa durante la teleconferenza tra Salvini e governatori, sindaci e altri amministratorn locali leghisti. Matteo Salvini si è confrontato in teleconferenza con "i presidenti delle Regioni, preoccupati che i sacrifici imposti dal governo mettano in ginocchio l'economia senza produrre risultati efficaci sul fronte sanitario" fanno sapere fonti ...

gigina102002 : @Luca__Pagani @Quirinale Ma non vi stancare di rompere le palle. Siete degli incompetenti nati e parlate pure. Il v… - Angiuli4 : @AugustoMinzolin Le incapacità sono state delle regioni, soprattutto quelle leghiste; Lombardia e Veneto (in veneto… - Genevi2020 : @25O319 @darioconte66 @doluccia16 Più deboli di così...non servono a niente. Ed è vero che nelle regioni leghiste f… - Marco_dalformai : @raffaello12 @Acidelius @Sakurauchi_Hime Quindi nelle regioni leghiste è tutto un complotto? Tutto gestito da salvini? - Dannovsky : @lorepregliasco Non c'è mai stata. Solo le regioni leghiste mi sembra che le aprirono, il governo non le ha riaperte -

Matteo Salvini si è confrontato in teleconferenza con “i presidenti delle Regioni, preoccupati che i sacrifici imposti dal governo mettano in ginocchio l’economia senza produrre risultati efficaci sul ...

