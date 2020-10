Le Regioni al ministro Speranza: Tamponi solo ai sintomatici (Di lunedì 26 ottobre 2020) Le Regioni hanno scritto al ministro della Salute Roberto Speranza per proporre di cambiare le regole sui test per il Coronavirus (LIVEBLOG - SPECIALE), permettendo alle Asl in crisi a causa dei troppi positivi di non fare il tampone agli asintomatici. Con i casi in rapida crescita e il personale che non è stato rafforzato durante l’estate, le Asl - secondo i governatori - non riescono più a chiamare tutti quelli che hanno avuto il tampone positivo, somministrare il questionario sui movimenti dei giorni precedenti e avvertire le persone con cui sono entrate in contatto. La proposta per nuove regole "Laddove risulti impossibile il completo contact tracing – scrive Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna e presidente della Conferenza delle ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lehanno scritto aldella Salute Robertoper proporre di cambiare le regole sui test per il Coronavirus (LIVEBLOG - SPECIALE), permettendo alle Asl in crisi a causa dei troppi positivi di non fare il tampone agli a. Con i casi in rapida crescita e il personale che non è stato rafforzato durante l’estate, le Asl - secondo i governatori - non riescono più a chiamare tutti quelli che hanno avuto il tampone positivo, somministrare il questionario sui movimenti dei giorni precedenti e avvertire le persone con cui sono entrate in contatto. La proposta per nuove regole "Laddove risulti impossibile il completo contact tracing – scrive Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna e presidente della Conferenza delle ...

