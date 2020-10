"Le mie previsioni non erano per tutti i segni": Paolo Fox fa chiarezza e smonta la fake news (Di lunedì 26 ottobre 2020) Francesca Galici Dopo che un video di Paolo Fox sulle previsioni di fine anno 2019 è tornato virale, l'astrologo ha voluto fare chiarezza A distanza di qualche mese è tornato virale il video che vede protagonista Paolo Fox in quelle che, stando al post che in questi giorni è nuovamente virale, sarebbero state le sue previsioni per il 2020. I social sono spesso beffardi e così, complice la seconda ondata, un video che aveva iniziato a circolare già a marzo è tornato a rimbalzare sui profili satirici e ironici. Ma si sa, il web ogni tanto riesce a mistificare la realtà e, dopo aver parlato con Paolo Fox, abbiamo scoperto che dietro quel video la realtà è un'altra. Ammettiamo di essere cascati anche noi nel ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Francesca Galici Dopo che un video diFox sulledi fine anno 2019 è tornato virale, l'astrologo ha voluto fareA distanza di qualche mese è tornato virale il video che vede protagonistaFox in quelle che, stando al post che in questi giorni è nuovamente virale, sarebbero state le sueper il 2020. I social sono spesso beffardi e così, complice la seconda ondata, un video che aveva iniziato a circolare già a marzo è tornato a rimbalzare sui profili satirici e ironici. Ma si sa, il web ogni tanto riesce a mistificare la realtà e, dopo aver parlato conFox, abbiamo scoperto che dietro quel video la realtà è un'altra. Ammettiamo di essere cascati anche noi nel ...

