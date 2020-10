Le foto più affascinanti del premio Weather Photographer Of The Year 2020 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Rari fenomeni atmosferici, tempeste di neve, tornado e campi desertificati: sono le conseguenze più tragiche del cambiamento climatico, raccontate negli scatti vincitori del Weather Photographer Of The Year 2020, il concorso promosso dalla Royal Meteorological Society britannica in collaborazione con AccuWeather, che ogni anno premia la bellezza – e allo stesso tempo la tragicità – dei fenomeni meteorologici. La foto vincitrice è stata scattata da Rudolf Sulgan, e si intitola The Blizzard – è la prima che trovate sfogliando la gallery – è stata selezionata tra 26 finalisti che hanno passato una selezione di 7700 candidati. Le foto più affascinanti ... Leggi su wired (Di lunedì 26 ottobre 2020) Rari fenomeni atmosferici, tempeste di neve, tornado e campi desertificati: sono le conseguenze più tragiche del cambiamento climatico, raccontate negli scatti vincitori delOf The, il concorso promosso dalla Royal Meteorological Society britannica in collaborazione con Accu, che ogni anno premia la bellezza – e allo stesso tempo la tragicità – dei fenomeni meteorologici. Lavincitrice è stata scattata da Rudolf Sulgan, e si intitola The Blizzard – è la prima che trovate sfogliando la gallery – è stata selezionata tra 26 finalisti che hanno passato una selezione di 7700 candidati. Lepiù...

