Lazio Coronavirus: il bollettino di oggi 26 ottobre (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo i 1.541 casi positivi e i 10 decessi di ieri la situazione dei contagi di di Coronavirus nel Lazio con i dati del bollettino della Regione di oggi: articolo in aggiornamento I dati sul Coronavirus nel Lazio ieri con il bollettino della Regione“Sono 21 le Uscar, Unità mobili speciali di continuità assistenziale regionali che stanno presidiando il territorio. Oltre 50 medici a bordo e 30 infermieri, 80 professionisti in trincea da giorni, ogni giorno della settimana. oggi le unità saranno impegnate per effettuare tamponi rapidi su richiesta delle aziende sanitarie, le stesse Uscar saranno utilizzate anche per le visite domiciliari”. Lo sottolinea in una nota la Fimmg ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo i 1.541 casi positivi e i 10 decessi di ieri la situazione dei contagi di dinelcon i dati deldella Regione di: articolo in aggiornamento I dati sulnelieri con ildella Regione“Sono 21 le Uscar, Unità mobili speciali di continuità assistenziale regionali che stanno presidiando il territorio. Oltre 50 medici a bordo e 30 infermieri, 80 professionisti in trincea da giorni, ogni giorno della settimana.le unità saranno impegnate per effettuare tamponi rapidi su richiesta delle aziende sanitarie, le stesse Uscar saranno utilizzate anche per le visite domiciliari”. Lo sottolinea in una nota la Fimmg ...

fattoquotidiano : Coronavirus, l’Unità di crisi del Lazio avvia il reclutamento straordinario dei medici in pensione: servono anestes… - RegioneLazio : #Coronavirus: dalle 24 di questa notte scatta il divieto di spostamenti notturni fino alle 5 del mattino in tutto i… - Corriere : Coronavirus, coprifuoco anche nella regione Lazio: ecco l’ordinanza - 0766news_TripTv : CORONAVIRUS. CORROTTI (LEGA): “MOZIONE IN REGIONE LAZIO SU SOSTEGNO ECONOMICO A IMPRESE COLPITE DA DPCM” #0766news… - GiovannaCalabr9 : @MariaCo31490144 E ke dire degli anziani in fila presso gli studi dei medici di base per fare il vaccino antinfluen… -