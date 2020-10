Lavoratori dello spettacolo protestano al Piccolo di Milano: “Tanti teatri moriranno”. Si unisce anche Paolo Rossi: “Priorità è anche la cultura” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Con il nuovo Decreto il Governo chiuderà teatri ed eventi dal Vivo. “La nostra sopravvivenza economica e psicologica ha toccato ormai il fondo ma non possiamo rassegnarci quindi rilanciamo questo evento di resistenza“, con questo slogan i Lavoratori dello spettacolo si sono ritrovati al Piccolo Teatro di Milano, dove era in corso uno spettacolo teatrale di Paolo Rossi, per protestare contro le nove misure del governo che prevedono la chiusura di teatri e dei cinema. “La cultura evidentemente non è una priorità per loro, dubito che siano mai stati in un teatro – ha commentato Paolo Rossi – In questo momento credo che ci abbiano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Con il nuovo Decreto il Governo chiuderàed eventi dal Vivo. “La nostra sopravvivenza economica e psicologica ha toccato ormai il fondo ma non possiamo rassegnarci quindi rilanciamo questo evento di resistenza“, con questo slogan isi sono ritrovati alTeatro di, dove era in corso unoteatrale di, per protestare contro le nove misure del governo che prevedono la chiusura die dei cinema. “La cultura evidentemente non è una priorità per loro, dubito che siano mai stati in un teatro – ha commentato– In questo momento credo che ci abbiano ...

Modena. Teatri ancora chiusi, la rabbia dei direttori «Scelta che ci affonderà definitivamente»

Con questo decreto non hanno voluto solo ucciderci - ribadisce Magda Siti - ma hanno dimostrato all’intera nazione che i lavoratori dello spettacolo non solo non servono, ma sono invisibili».

Con questo decreto non hanno voluto solo ucciderci - ribadisce Magda Siti - ma hanno dimostrato all'intera nazione che i lavoratori dello spettacolo non solo non servono, ma sono invisibili».