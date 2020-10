L’assessore alla Sanità della Regione rivela che si sono avviati i preparativi per gestire la crisi (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Regione Lazio si sta preparando all'eventualità di una "fase rossa" nella gestione del Covid Covid-Lazio, D’Amato: “Presto fase rossa” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 ottobre 2020) LaLazio si sta preparando all'eventualità di una "fase rossa" nella gestione del Covid Covid-Lazio, D’Amato: “Presto fase rossa” su Notizie.it.

chedisagio : Ricorderò per sempre che all'inizio della seconda ondata l'assessore alla sanità della Regione nella quale ora vivo… - davegattopardo : RT @chedisagio: Ricorderò per sempre che all'inizio della seconda ondata l'assessore alla sanità della Regione nella quale ora vivo era in… - Beppizilla : RT @chedisagio: Ricorderò per sempre che all'inizio della seconda ondata l'assessore alla sanità della Regione nella quale ora vivo era in… - dilepoint : RT @Comune_Rieti: Classifica #criminalità @sole24ore: Rieti tra le Città più sicure d’Italia e migliora la performance rispetto all’anno pr… - fax1974 : RT @chedisagio: Ricorderò per sempre che all'inizio della seconda ondata l'assessore alla sanità della Regione nella quale ora vivo era in… -

Ultime Notizie dalla rete : L’assessore alla La nuova vita di Enrico Rossi: da ex super governatore ad assessore di paese. «Ecco perché...» Corriere della Sera