L’Aria che Tira, Myrta Merlino: “Voglio spiegare ai telespettatori perché in questi giorni mi vedranno da casa” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Colpo di scena nella puntata di lunedì 26 ottobre de L’Aria che Tira, su La7: in studio c’era David Parenzo, mentre la conduttrice Myrta Merlino era in collegamento da casa. Il motivo? È stata lei stessa a spiegarlo al pubblico: “Un nostro autore, Francesco Magnani, è diventato positivo, sta bene e gli facciamo un grande in bocca al lupo, però abbiamo dovuto applicare il protocollo. Io sto bene, ho fatto il primo tampone ed è negativo, aspetto di fare il secondo“. Insomma, l’assenza della giornalista è dovuta al fatto che anche lei si trova in isolamento fiduciario dopo un caso di contagio di coronavirus accertato nella redazione del programma. Nel frattempo in studio sarà presente Parenzo. L'articolo L’Aria che Tira, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Colpo di scena nella puntata di lunedì 26 ottobre de L’Aria che, su La7: in studio c’era David Parenzo, mentre la conduttriceera in collegamento da casa. Il motivo? È stata lei stessa a spiegarlo al pubblico: “Un nostro autore, Francesco Magnani, è diventato positivo, sta bene e gli facciamo un grande in bocca al lupo, però abbiamo dovuto applicare il protocollo. Io sto bene, ho fatto il primo tampone ed è negativo, aspetto di fare il secondo“. Insomma, l’assenza della giornalista è dovuta al fatto che anche lei si trova in isolamento fiduciario dopo un caso di contagio di coronavirus accertato nella redazione del programma. Nel frattempo in studio sarà presente Parenzo. L'articolo L’Aria che, ...

borghi_claudio : Oh vedete che non dicevo una cosa campata per aria... anche qui, quanto fiato sprecato, quanta mistificazione del p… - riotta : Difficile ricordare giornalismo così mansueto come con l'attuale governo. I leoncini da tastiera del populismo che… - CristianCastro : Buon compleanno mamma, ho realizzato tutti i miei sogni grazie a te, sei più che aria per me, semplicemente l'unica… - donchi06 : RT @___totaleclipse: È già passato un mese. Un mese senza il conto alla rovescia da venerdì a venerdì. Un mese senza l'ansia dell'uscita de… - eudaimonjia : questa ha l’aria di avere una parete tappezzata di foto di Armando e di articoli di giornale che parlano di lui #uominiedonne -