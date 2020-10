L'allarme dei medici ospedalieri: i morti aumenteranno, prendere subito il Mes (Di lunedì 26 ottobre 2020) AGI - Nelle prossime settimane "il numero dei morti avrà un netto aumento, perchè sappiamo che c'è un ritardo di tre settimane tra i nuovi casi e i decessi, quindi la grande ondata deve ancora arrivare". E' l'allarme lanciato da Carlo Palermo, segretario dell'Anaao-Assomed, il principale sindacato dei medici ospedalieri, interpellato dall'AGI. "Non si può aspettare", sottolinea. "Abbiamo da giugno la possibilità di prendere il Mes, sono milioni di euro fondamentali per la sanità in questo momento. I politici temono lo stigma dei mercati, ma vorrei dire loro che tra poche settimane c'è il rischio ci sia un altro stigma, quello di chi poteva usufruire di fondi per intervenire in una situazione molto grave e si è rifiutato". Quanto ... Leggi su agi (Di lunedì 26 ottobre 2020) AGI - Nelle prossime settimane "il numero deiavrà un netto aumento, perchè sappiamo che c'è un ritardo di tre settimane tra i nuovi casi e i decessi, quindi la grande ondata deve ancora arrivare". E' l'lanciato da Carlo Palermo, segretario dell'Anaao-Assomed, il principale sindacato dei, interpellato dall'AGI. "Non si può aspettare", sottolinea. "Abbiamo da giugno la possibilità diil Mes, sono milioni di euro fondamentali per la sanità in questo momento. I politici temono lo stigma dei mercati, ma vorrei dire loro che tra poche settimane c'è il rischio ci sia un altro stigma, quello di chi poteva usufruire di fondi per intervenire in una situazione molto grave e si è rifiutato". Quanto ...

E’ l’allarme, inattesso, del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. “Ma, assieme ai posti letto – prosegue il governatore – servono i sanitari specialisti: dobbiamo far bastare quelli di ...

Il 95% delle mascherine usate in Italia potrebbe non essere a norma

A lanciare l’allarme è Consumsimo, secondo cui in Italia oltre 9 mascherine su 10 sono pericolose per la salute umana. Secondo l’associazione dei consumatori, inoltre, siamo l’unico paese europeo che ...

