L'Agente di Hysaj tuona: vuole il rinnovo al più presto (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Napoli continua ad avere problemi per i rinnovi dei suoi senatori: questa volta tocca a Hysaj. L'Agente del calciatore Mario Giuffredi è intervenuto questa mattina nel corso della trasmissione radiofonica "Punto Nuovo Sport Show" di Radio Punto Nuovo. Da ricordare che Giuffredi è anche l'agente di Mário Rui e di Di Lorenzo. "Da quando …

