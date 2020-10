La trincea dei licenziamenti, il nuovo decreto in arrivo e la direttiva Ue sul salario minimo (Di lunedì 26 ottobre 2020) LA trincea DEI licenziamentiIl divieto di licenziare deve cadere o no? Giuseppe Conte ha convocato i sindacati per mercoledì 28 ottobre, dopo che il primo incontro con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e quella del Lavoro Nunzia Catalfo si è concluso con un nulla di fatto. Il governo propone di prorogare il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio, quando scade lo stato d’emergenza. I sindacati non vogliono sentire ragioni e chiedono di allungarlo anche per le 18 settimane di cig aggiuntive, e cioè fino a marzo. «Siamo pronti allo sciopero», ripete Landini. Parti distanti Dalla Uilm è arrivata pure la proposta di una proroga del blocco per tre anni in cambio del rinvio per lo stesso periodo del rinnovo dei contratti coi relativi aumenti retributivi. ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 ottobre 2020) LADEIIl divieto di licenziare deve cadere o no? Giuseppe Conte ha convocato i sindacati per mercoledì 28 ottobre, dopo che il primo incontro con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e quella del Lavoro Nunzia Catalfo si è concluso con un nulla di fatto. Il governo propone di prorogare il blocco deifino al 31 gennaio, quando scade lo stato d’emergenza. I sindacati non vogliono sentire ragioni e chiedono di allungarlo anche per le 18 settimane di cig aggiuntive, e cioè fino a marzo. «Siamo pronti allo sciopero», ripete Landini. Parti distanti Dalla Uilm è arrivata pure la proposta di una proroga del blocco per tre anni in cambio del rinvio per lo stesso periodo del rinnovo dei contratti coi relativi aumenti retributivi. ...

Tri_nity79 : RT @MarcoCarino58: @Mary75231257 @alex1x9x9x7 @CarloCalenda Non per minimizzare ma i coetanei dei nostri figli, i nati nel '96, '97,' 98, d… - d0minius : La trincea dei licenziamenti, il nuovo decreto in arrivo e la direttiva Ue sul salario minimo… - MarcoCarino58 : @Mary75231257 @alex1x9x9x7 @CarloCalenda Non per minimizzare ma i coetanei dei nostri figli, i nati nel '96, '97,'… - CanonBruteMove : @MarzianoAnsioso Io la penso così (non è complottismo è realismo): chi deve conquistare il pubblico dei tifosi sa c… - Michelamedrial1 : @MissPanix14 @anubi_matt Pensavamo di essere cambiati in fase di lockdown, di essere diventati migliori, pensavamo… -

Ultime Notizie dalla rete : trincea dei La trincea dei licenziamenti, il nuovo decreto in arrivo e la direttiva Ue sul salario minimo Linkiesta.it Coronavirus, lo studio: “Un italiano su 10 è risultato positivo. Conseguenze? Una buona e una cattiva…”

In questo lavoro abbiamo tentato di ovviare a questa distorsione proponendo un modello statistico attraverso cui i dati ufficiali vengono ‘pesati’, sulla base della struttura per sesso ed età della po ...

Bartomeu assediato non si dimette. Ma c’è il rischio referendum

Soprattutto per il secondo aspetto Bartomeu punta ad arrivare fino in fondo al mandato, perché le dimissioni sarebbero accompagnate da un elevato rischio economico: il presidente del Barça per statuto ...

In questo lavoro abbiamo tentato di ovviare a questa distorsione proponendo un modello statistico attraverso cui i dati ufficiali vengono ‘pesati’, sulla base della struttura per sesso ed età della po ...Soprattutto per il secondo aspetto Bartomeu punta ad arrivare fino in fondo al mandato, perché le dimissioni sarebbero accompagnate da un elevato rischio economico: il presidente del Barça per statuto ...