La stretta del premier: “Salviamo il Natale”. Da oggi il nuovo Dpcm (Di lunedì 26 ottobre 2020) Conte: «Proverei rabbia anche io, ma ci saranno i ristori economici». L’attacco di governatori e sindaci. La Lega prepara un ricorso al Tar Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 26 ottobre 2020) Conte: «Proverei rabbia anche io, ma ci saranno i ristori economici». L’attacco di governatori e sindaci. La Lega prepara un ricorso al Tar

marattin : Un po’ preoccupato da un’intervista in cui uno dei più alti in grado al Mef dice che “dopo anni di politiche antici… - maxxofab_91 : RT @marattin: Un po’ preoccupato da un’intervista in cui uno dei più alti in grado al Mef dice che “dopo anni di politiche anticicliche è o… - rep_roma : Coronavirus, bus e metro stipati anche dopo l'ultima stretta. Il fallimento del trasporto pubblico a Roma [di Laura… - DarioPanzac89 : RT @marattin: Un po’ preoccupato da un’intervista in cui uno dei più alti in grado al Mef dice che “dopo anni di politiche anticicliche è o… - emidio_antonio : RT @marattin: Un po’ preoccupato da un’intervista in cui uno dei più alti in grado al Mef dice che “dopo anni di politiche anticicliche è o… -