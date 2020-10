La Spagna ha imposto il coprifuoco notturno contro il coronavirus (Di lunedì 26 ottobre 2020) (foto: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)Durante la notte di domenica 25 ottobre, la Spagna ha iniziato un nuovo regime di coprifuoco notturno nazionale, dopo che il governo ha dichiarato lo stato di emergenza a causa dell’aumento dei contagi di Covid-19. La libertà di movimento per le strade sarà ristretta dalle ore 23 alle 06 del mattino (salvo che per recarsi al lavoro e in farmacia, e per assistenza ad anziani e bambini), ha annunciato il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, e la misura probabilmente rimarrà in vigore per i prossimi 6 mesi. Lo stato di emergenza, infatti, è previsto per i prossimi 15 giorni, ma Sanchez ha dichiarato l’intenzione di chiedere alla camera bassa del parlamento spagnolo una proroga fino al prossimo maggio. “La realtà è che Europa e ... Leggi su wired (Di lunedì 26 ottobre 2020) (foto: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)Durante la notte di domenica 25 ottobre, laha iniziato un nuovo regime dinazionale, dopo che il governo ha dichiarato lo stato di emergenza a causa dell’aumento dei contagi di Covid-19. La libertà di movimento per le strade sarà ristretta dalle ore 23 alle 06 del mattino (salvo che per recarsi al lavoro e in farmacia, e per assistenza ad anziani e bambini), ha annunciato il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, e la misura probabilmente rimarrà in vigore per i prossimi 6 mesi. Lo stato di emergenza, infatti, è previsto per i prossimi 15 giorni, ma Sanchez ha dichiarato l’intenzione di chiedere alla camera bassa del parlamento spagnolo una proroga fino al prossimo maggio. “La realtà è che Europa e ...

d_essere : RT @Ailynur14: Proteste a Barcellona contro il coprifuoco imposto dalle 22 alle 6. Il governo riattiva lo stato d’allarme per 6 mesi #copri… - Taxistalobbyst : RT @Ailynur14: Proteste a Barcellona contro il coprifuoco imposto dalle 22 alle 6. Il governo riattiva lo stato d’allarme per 6 mesi #copri… - Ailynur14 : Proteste a Barcellona contro il coprifuoco imposto dalle 22 alle 6. Il governo riattiva lo stato d’allarme per 6 me… - MPenikas : @NapolitanoIda @isadoralarosa @gio_c75 @piccolojason @IlConte50919IT @Gio2020Gio @ApriGli_Occhi @GMarchignoli… - EnricoFurlan3 : @m_spagna @MPenikas @isadoralarosa @Gio2020Gio @NapolitanoIda @piccolojason @sebanderas @IlConte50919IT… -