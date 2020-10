“La seconda ondata è brutale”: la situazione del Covid-19 in Europa (Di lunedì 26 ottobre 2020) Con più di 45mila casi positivi in meno di 24 ore è la Francia il Paese europeo sotto osservazione per la propagazione del Covid-19. Secondo quanto riporta il quotidiano Le Monde il consigliere scientifico del Governo Jean-François Delfraissy ha definito “brutale” la seconda ondata di coronavirus nel Paese aggiungendo che molti dei cittadini non “hanno ancora compreso quello che li attende”. Delfraissy ha affermato che le cifre reali potrebbero aggirarsi almeno sui 100.000 casi al giorno e che per piegare la curva sarebbe necessaria un coprifuoco ancora più massiccio o un lockdown morbido. E un gruppo di medici di base della regione di Auvergne-Rhône-Alpes si appella al Governo per far scattare il coprifuoco dalle 19 e puntare su una sorta di lockdown durante il ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Con più di 45mila casi positivi in meno di 24 ore è la Francia il Paese europeo sotto osservazione per la propagazione del-19. Secondo quanto riporta il quotidiano Le Monde il consigliere scientifico del Governo Jean-François Delfraissy ha definito “brutale” ladi coronavirus nel Paese aggiungendo che molti dei cittadini non “hanno ancora compreso quello che li attende”. Delfraissy ha affermato che le cifre reali potrebbero aggirarsi almeno sui 100.000 casi al giorno e che per piegare la curva sarebbe necessaria un coprifuoco ancora più massiccio o un lockdown morbido. E un gruppo di medici di base della regione di Auvergne-Rhône-Alpes si appella al Governo per far scattare il coprifuoco dalle 19 e puntare su una sorta di lockdown durante il ...

