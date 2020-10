La risposta di Elisa Isoardi su Raimondo Todaro: “Va bene così non roviniamo le cose” (Foto) (Di lunedì 26 ottobre 2020) A Oggi è un altro giorno si continua a parlare del legame tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, entrambi ospiti anche oggi in collegamento, distanti l’uno dall’altra ma a Ballando con le Stelle la vicinanza fa scintille (Foto). Elisa Isoardi guarda per la prima volta le esibizioni di sabato scorso, si imbarazza, soprattutto per il “balletto di nove settimane e mezzo”. Confessa: “Mi vergogno tantissimo e non ero riuscita a vederlo e non voglio vederlo…”. Arriva anche il collegamento con Raimondo Todaro e la Isoardi si racconta: “Io nei geni ho proprio quel fatto di comandare ed essere onnipotente ma adesso sono caduta sulla terra e ringrazio Raimondo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 ottobre 2020) A Oggi è un altro giorno si continua a parlare del legame tra, entrambi ospiti anche oggi in collegamento, distanti l’uno dall’altra ma a Ballando con le Stelle la vicinanza fa scintille ().guarda per la prima volta le esibizioni di sabato scorso, si imbarazza, soprattutto per il “balletto di nove settimane e mezzo”. Confessa: “Mi vergogno tantissimo e non ero riuscita a vederlo e non voglio vederlo…”. Arriva anche il collegamento cone lasi racconta: “Io nei geni ho proprio quel fatto di comandare ed essere onnipotente ma adesso sono caduta sulla terra e ringrazio...

A Oggi è un altro giorno si continua a parlare del legame tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, entrambi ospiti anche oggi in collegamento, distanti l'uno dall'altra ma a Ballando con le Stelle la ...

