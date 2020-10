La richiesta delle Regioni | niente tamponi agli asintomatici

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Il tracciamento dei contatti è saltato. Con i casi in rapida crescita e il personale che non è stato rafforzato durante l’estate, le Asl non riescono più a chiamare tutti quelli che hanno avuto il tampone positivo, somministrare il questionario sui movimenti dei giorni precedenti e avvertire le persone con cui sono entrate in contatto. Ecco perché le– racconta Repubblica – hanno scritto al ministro della Salute Roberto Speranza per proporre di cambiare le regole sui test, permettendo alle Asl in crisi a causa dei troppi positivi di non fare il tampone. «Laddove risulti impossibile il completo contact tracing – scrive Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna e presidente della Conferenza...