La protesta di ristoranti, cinema, teatri e palestre (Di lunedì 26 ottobre 2020) cinema, teatri e palestre chiuse. Bar e ristoranti obbligati ad abbassare le serrande alle 18. Il governo ha varato il nuovo dpcm, in vigore da oggi fino al 24 novembre. «Noi non rincorriamo il virus, è il virus che corre molto veloce», dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo aver scoperto anche la positività al Covid-19 del suo portavoce Rocco Casalino. Ma le promesse sulla salvaguardia del Natale e il vaccino non bastano, e subito esplodono le polemiche e le proteste. A farsi sentire è soprattutto il mondo della cultura. Le parole usate da Conte in conferenza stampa – «La decisione sulle categorie culturali come teatri e cinema è stata una delle più sofferte» – non sono bastate.

