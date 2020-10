La protesta dei campanelli al Tribunale di Roma, "nessuno ci protegge dal Covid" (Di lunedì 26 ottobre 2020) AGI - Poco dopo le 13 nel cortile del Tribunale penale di Roma, a Piazzale Clodio, hanno suonato decine di campanelli. Pochi metri più in là era in corso il vertice dei capi degli uffici giudiziari con il medico competente e il responsabile per la sicurezza al quale però i rappresentanti dei lavoratori non erano stati invitati. Così i dipendenti del Tribunale, sia civile che penale, si sono ritrovati nella Città giudiziaria per un flash mob, nel rispetto della normativa anticontagio, di protesta per la mancata convocazione, ma anche per denunciare l'inadeguatezza delle misure di prevenzione e contenimento della pandemia nei palazzi di Giustizia. Le misure di sicurezza, denunciano i dipendenti, sono scarse e ... Leggi su agi (Di lunedì 26 ottobre 2020) AGI - Poco dopo le 13 nel cortile delpenale di, a Piazzale Clodio, hanno suonato decine di. Pochi metri più in là era in corso il vertice dei capi degli uffici giudiziari con il medico competente e il responsabile per la sicurezza al quale però i rappresentanti dei lavoratori non erano stati invitati. Così i dipendenti del, sia civile che penale, si sono ritrovati nella Città giudiziaria per un flash mob, nel rispetto della normativa anticontagio, diper la mancata convocazione, ma anche per denunciare l'inadeguatezza delle misure di prevenzione e contenimento della pandemia nei palazzi di Giustizia. Le misure di sicurezza, denunciano i dipendenti, sono scarse e ...

