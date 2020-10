La proposta di Di Maio | “Tagliamoci lo stipendio | è una crisi globale e la politica deve liberare risorse”

(Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – “Se chiediamo ai cittadini di fare sacrifici, allora dobbiamo essere pronti anche noi a farne. La politica in una situazione del genere, davanti a una crisi globale senza precedenti con 42 milioni di casi nel mondo dall’inizio della pandemia, deve dare un segnale chiaro alla popolazione per ristabilire un canale di fiducia con i cittadini. Riprendiamo la discussione iniziata a marzo, quando scoppiò la pandemia: tagliamo gli stipendi dei parlamentari ed eliminando qualsiasi tipo di privilegio della politica“. Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, su facebook.

E anche Luigi Di Maio, nella fase di metamorfosi da populista ... Tant’è che ha rifiutato proposte milionarie per guidare banche d’affari tipo Goldman Sachs. Ogni tanto ritira una ...Dpcm, la proposta di Di Maio a Live per aiutare chi è penalizzato: «Tagliamo lo stipendio ai parlamentari». Il Ministro degli Esteri, ospite da Barbara D'Urso è intervenuto in collegamento per ...