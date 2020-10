La politica italiana continua a ignorare l’importanza della cultura (Di lunedì 26 ottobre 2020) È da un po’ che ce lo ripetono. A subire la serrata sarebbero state tutte quelle attività non necessarie, contorno della nostra quotidianità, nel tentativo tardivo e disperato di contenere una curva del contagio ormai fuori controllo. Ed è così allora che nelle scorse settimane si è discusso di calcetti, di piscine, di palestre, di sagre, di bar e ristoranti. Cercando di trovare un equilibrio tra il benessere psicofisico delle persone, gli interessi economici in ballo e il bisogno di limitare contatti e assembramenti. Non si è invece discusso di cultura e il motivo è semplice: la sua serrata è stata data per scontata sin dall’inizio e senza margini di negoziazione, molto più di quanto sia stato fatto per tutto il resto. Con il nuovo dpcm firmato il 25 ottobre, cinema, ... Leggi su wired (Di lunedì 26 ottobre 2020) È da un po’ che ce lo ripetono. A subire la serrata sarebbero state tutte quelle attività non necessarie, contornonostra quotidianità, nel tentativo tardivo e disperato di contenere una curva del contagio ormai fuori controllo. Ed è così allora che nelle scorse settimane si è discusso di calcetti, di piscine, di palestre, di sagre, di bar e ristoranti. Cercando di trovare un equilibrio tra il benessere psicofisico delle persone, gli interessi economici in ballo e il bisogno di limitare contatti e assembramenti. Non si è invece discusso die il motivo è semplice: la sua serrata è stata data per scontata sin dall’inizio e senza margini di negoziazione, molto più di quanto sia stato fatto per tutto il resto. Con il nuovo dpcm firmato il 25 ottobre, cinema, ...

