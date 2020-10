La Politica Agricola Comune spiegata bene, contro le fake news (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Parlamento europeo ha approvato le tre proposte legislative del pacchetto sulla Politica Agricola Comune (PAC). L’agricoltura rappresenta uno dei settori centrali per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri: ecco perché la PAC e il suo rinnovamento rappresentano un tema importantissimo e con ripercussioni per tutti. L’ultima riforma della PAC è stata decisa nel 2013 e attuata nel 2015 e da allora il contesto è radicalmente cambiato: prezzi agricoli, contesto internazionale, accordi commerciali e impegno in materia di clima e protezione ambientale. Per rispondere a tali nuove sfide era essenziale, quindi, avviare un processo di vero e proprio rinnovamento della PAC. Il 30 giugno 2020 è stato raggiunto un accordo tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo che proroga di due anni ... Leggi su ilblogdellestelle (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Parlamento europeo ha approvato le tre proposte legislative del pacchetto sulla(PAC). L’agricoltura rappresenta uno dei settori centrali per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri: ecco perché la PAC e il suo rinnovamento rappresentano un tema importantissimo e con ripercussioni per tutti. L’ultima riforma della PAC è stata decisa nel 2013 e attuata nel 2015 e da allora il contesto è radicalmente cambiato: prezzi agricoli, contesto internazionale, accordi commerciali e impegno in materia di clima e protezione ambientale. Per rispondere a tali nuove sfide era essenziale, quindi, avviare un processo di vero e proprio rinnovamento della PAC. Il 30 giugno 2020 è stato raggiunto un accordo tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo che proroga di due anni ...

M5S_Europa : La nuova Politica Agricola Comune (#PAC) votata dal @Europarl_IT è la giusta risposta alle nuove sfide ambientali e… - fffitalia : Nel mezzo di una crisi climatica e ecologica l'UE sta per buttare via quasi 400 mld in una politica agricola (la nu… - fffitalia : THREAD ?? per spiegare cosa provocherebbe l'approvazione della proposta avanzata da PPE, S&D e Renew Europe sulla Po… - beatrietzschee : RT @FilippoSotgiu: #WithdrawTheCAP è già di tendenza! Per chi fosse incappato in questa cosa per la prima volta, un riassunto: (thread) Ne… - Bruce22011984 : RT @elisaserafini: Finalmente liberisti e ambientalisti possono unirsi contro lo stesso comune nemico: la Politica Agricola Comune. Il 70%… -