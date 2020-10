“La pandemia avanza nei palazzi di giustizia e le istituzioni mute”, la denuncia dell’Anm (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il virus dilaga anche nei Tribunali come racconta la cronaca ogni giorno ma la macchina-giustizia non si può fermare o almeno non lo può fare totalmente. È in questo contesto che arriva la denuncia dell’Associazione nazionale magistrati che parla di ” carenze diffuse” e ” rischi cui vengono esposti gli operatori e gli utenti”. “Mentre i dirigenti degli uffici giudiziari sono impegnati nella redazione dei progetti organizzativi triennali e per i carichi esigibili, la pandemia avanza nei palazzi di giustizia e le istituzioni competenti sono a oggi silenti”. “I magistrati italiani – lamenta la giunta uscente dell’Anm- continuano a disporre di applicativi inadatti per celebrare udienze a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il virus dilaga anche nei Tribunali come racconta la cronaca ogni giorno ma la macchina-non si può fermare o almeno non lo può fare totalmente. È in questo contesto che arriva ladell’Associazione nazionale magistrati che parla di ” carenze diffuse” e ” rischi cui vengono esposti gli operatori e gli utenti”. “Mentre i dirigenti degli uffici giudiziari sono impegnati nella redazione dei progetti organizzativi triennali e per i carichi esigibili, laneidie lecompetenti sono a oggi silenti”. “I magistrati italiani – lamenta la giunta uscente dell’Anm- continuano a disporre di applicativi inadatti per celebrare udienze a ...

