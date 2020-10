La palestra che sfida Conte: "Lavorare è un diritto, restiamo aperti" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Alessandra Benignetti Mery Pellanda, imprenditrice di Codigoro, nel Ferrarese, ha deciso di sfidare il Dpcm e tenere aperta la sua palestra: "Sono in regola con i protocolli sanitari e ho sessantamila euro di debiti, se continuiamo a stare zitti non ci sarà un domani" "Lavorare è un diritto e dobbiamo rivendicarlo". Mery Pellanda è un’imprenditrice di Codigoro, nel Ferrarese. A 46 anni, nell’agosto del 2019, si è lanciata nell’avventura di "Area 51". Una palestra per fitness e bodybuilding nella zona di Pontemaodino. Non immaginava cosa si sarebbe scatenato di lì a poco. La pandemia, il lockdown, poi la ripresa e ora il nuovo Dpcm che pesa come un macigno sulla sua attività, che ha ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Alessandra Benignetti Mery Pellanda, imprenditrice di Codigoro, nel Ferrarese, ha deciso dire il Dpcm e tenere aperta la sua: "Sono in regola con i protocolli sanitari e ho sessantamila euro di debiti, se continuiamo a stare zitti non ci sarà un domani" "; une dobbiamo rivendicarlo". Mery Pellanda; un’imprenditrice di Codigoro, nel Ferrarese. A 46 anni, nell’agosto del 2019, si; lanciata nell’avventura di "Area 51". Unaper fitness e bodybuilding nella zona di Pontemaodino. Non immaginava cosa si sarebbe scatenato di lì a poco. La pandemia, il lockdown, poi la ripresa e ora il nuovo Dpcm che pesa come un macigno sulla sua attività, che ha ...

