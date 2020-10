La Lega Serie A scrive al Governo: “servono aiuti, si rischia il collasso” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Anche il calcio è in crisi. La pandemia ha aumentato i problemi del mondo del pallone, già in condizioni difficili prima dell”esplosione’ del Coronavirus, sono tante le società in difficoltà ma tutto il sistema rischia il collasso. La Serie A ha deciso di scrivere una lettera al Governo. “Non possiamo esimerci dal rilevare che la nostra immediata adesione alle misure di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza sta causando una crisi di sistema per le squadre di Serie A, impattate a livello economico e finanziario come mai prima. Il rischio di collasso del sistema è molto alto. La scorsa stagione si è chiusa con minori ricavi, stimabili in oltre 200 milioni di euro, dei quali il 60% riconducibili alla mancata presenza del ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) Anche il calcio è in crisi. La pandemia ha aumentato i problemi del mondo del pallone, già in condizioni difficili prima dell”esplosione’ del Coronavirus, sono tante le società in difficoltà ma tutto il sistemail collasso. LaA ha deciso dire una lettera al. “Non possiamo esimerci dal rilevare che la nostra immediata adesione alle misure di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza sta causando una crisi di sistema per le squadre diA, impattate a livello economico e finanziario come mai prima. Il rischio di collasso del sistema è molto alto. La scorsa stagione si è chiusa con minori ricavi, stimabili in oltre 200 milioni di euro, dei quali il 60% riconducibili alla mancata presenza del ...

