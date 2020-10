La Juventus è Ronaldo dipendente? Inizio di campionato incerto per Pirlo

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Lafa fatica ad ingranare in questa stagione. Sono 3 i pareggi e 2 le vittorie in 4 partite disputate dai bianconeri. Proprio 4 perché in realtà la terza giornata non è stata giocata ma di fatto data vinta a tavolino contro il Napoli. Considerando questo dato la Vecchia Signora in 4 uscite effettive avrebbe vinto una sola partita, quella contro la Sampdoria per 3-0 alla prima all’Allianz Stadium. Poi 3 pareggi con Roma, Crotone e Verona in cui ha subito 4 gol e ne ha messi a segno altrettanti. La classifica segna 9 punti in classifica, uno in meno rispetto alla rivale annunciata di quest’anno. L’Inter infatti nelle sue prime 5 uscite ha totalizzato 1 sconfitta, 1 pareggio e 3 vittorie. Unsicuramente strano, insolito e pieno di incertezze, nel quale giocare con normalità è ...