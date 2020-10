La folle festa in un locale di Milano, malgrado le norme anti Covid | video (Di lunedì 26 ottobre 2020) Spopola sui social il video che sarebbe stato girato durante il brunch ieri al Just Cavalli di Milano. Un party in piena regola senza troppo distanziamento, con poche mascherine con tanto di motto #NoallaChiusura. Il video sta facendo discutere il mondo dei social indignando vista la situazione dei contagi soprattutto a Milano.Covid Cervinia Code Assembramenti NoneAssembramenti Scuola NoneCoronavirus, Tifosi Folli Fuori Dal Mestalla Stadium Assembramenti inauditi al Mestella Stadium Ieri, in occasione della partita Valencia - ... Leggi su panorama (Di lunedì 26 ottobre 2020) Spopola sui social ilche sarebbe stato girato durante il brunch ieri al Just Cavalli di. Un party in piena regola senza troppo distanziamento, con poche mascherine con tanto di motto #NoallaChiusura. Ilsta facendo discutere il mondo dei social indignando vista la situazione dei contagi soprattutto aCervinia Code Assembramenti NoneAssembramenti Scuola NoneCoronavirus, Tifosi Folli Fuori Dal Mestalla Stadium Assembramenti inauditi al Mestella Stadium Ieri, in occasione della partita Valencia - ...

debra_hhh : RT @milano_today: Milano, folle festa al Just Cavalli: clienti senza mascherine e balli di massa contro il Dpcm anti Covid - Guaglia6 : Qualità. Milano, la folle festa al Just Cavalli contro la chiusura dei locali per Covid: clienti ammassati senza… - gabrypez1 : RT @milano_today: Milano, folle festa al Just Cavalli: clienti senza mascherine e balli di massa contro il Dpcm anti Covid - Verdoux11 : RT @chilisummer: Milano, folle festa al Just Cavalli: clienti senza mascherine e balli di massa contro il Dpcm anti Covid - milano_today : Milano, folle festa al Just Cavalli: clienti senza mascherine e balli di massa contro il Dpcm anti Covid -

Ultime Notizie dalla rete : folle festa Milano, folle festa al Just Cavalli: clienti senza mascherine e balli di massa contro il Dpcm anti Covid MilanoToday.it Milano, folle festa al Just Cavalli: clienti senza mascherine e balli di massa contro il Dpcm anti Covid

Domenica, nel noto locale milanese, il party con nani e camerieri mascherati per dire 'No' alla chiusura imposta dal nuovo decreto per contenere i contagi da Coronavirus ...

Iraq, la protesta anti corruzione compie un anno. Scontri e feriti nelle città

E’ passato un anno e la rabbia degli iracheni non è ancora sfumata, anche se è forse un po' meno accesa, e fiaccata dalla pandemia. Ieri era il primo anniversario della contestazione contro l’aumento ...

Domenica, nel noto locale milanese, il party con nani e camerieri mascherati per dire 'No' alla chiusura imposta dal nuovo decreto per contenere i contagi da Coronavirus ...E’ passato un anno e la rabbia degli iracheni non è ancora sfumata, anche se è forse un po' meno accesa, e fiaccata dalla pandemia. Ieri era il primo anniversario della contestazione contro l’aumento ...