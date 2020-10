La febbre del pianeta e le cure per l’ambiente

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tutti parlano di «riscaldamento globale», spesso in termini allarmistici e poco specifici: Federico Grazzini, fisico meteorologo, e Sergio Rossi, fisico ed esperto di divulgazione, fanno il punto della situazione in «Fa un po’ caldo» (Fabbri) con un linguaggio semplice, adatto …

OfficialSSLazio : ?? Sale la febbre del sabato sera... #LazioBologna #CMonEagles ?? - Antonio_Tajani : Vi sembra che i nostri ragazzi vadano a scuola in sicurezza? Bisogna subito rafforzare il trasporto pubblico, aumen… - FabioQuellaltro : @salvodimartino6 @ardigiorgio @AzzolinaLucia @vitalbaa La gente va responsabilizzata. Perché non chiedi che la febb… - la_pessimae : Alle 18 tutto chiuso. La febbre del Sabato pomeriggio. • @BadMAx85 - luisa_chiari : @FrancoBechis PECCATO, che NESSUN RISTORANTE ABBIA FATTO RISPETTARE LE REGOLE! Tavoli appiccicati!!!! Niente misura… -

Ultime Notizie dalla rete : febbre del

La Verità

Stasera ha tosse e saturazione del sangue a 90 su 100 ... un bambino di 4 anni con la febbre a 38°C e saturazione a 92. Il papà lo stringe in un abbraccio per cercare di calmare il pianto ...Come nasce un cluster: con tre familiari positivi, un atleta va al campo e poi si ferma con i compagni a mangiare ...