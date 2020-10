La disperazione del ristoratore per il nuovo Dpcm in una foto: 'Questa è la mazzata finale' (Di lunedì 26 ottobre 2020) Fermo, con lo sguardo pensieroso e fisso nel vuoto. Giuseppe 'Beppo' Tonon gestisce un ristorante a Piavon di Oderzo, cittadina in provincia di Treviso . Per lui il nuovo Dpcm che impone la chiusura ... Leggi su today (Di lunedì 26 ottobre 2020) Fermo, con lo sguardo pensieroso e fisso nel vuoto. Giuseppe 'Beppo' Tonon gestisce un ristorante a Piavon di Oderzo, cittadina in provincia di Treviso . Per lui ilche impone la chiusura ...

Ultime Notizie dalla rete : disperazione del La disperazione del ristoratore per il nuovo Dpcm in una foto: "Questa è la mazzata finale" Today.it Lodi, restrizioni: gesto estremo del titolare di un bar

Gesto estremo del titolare di un bar Un uomo di 54 anni, di Lodi, ha deciso di suicidarsi per le difficoltà economiche a cui stava andando incontro, soprattutto dopo le nuove restrizioni stabilite dal ...

Galli consiglia lockdown "personali": «Ognuno si faccia il proprio. Andate solo a lavoro e vedete meno gente possibile»

Riguardo i settori che rischiano il fallimento e il disagio crescente nelle aree più povere del Paese, l'infettivologo afferma di comprendere «la disperazione di settori già martirizzati da chiusure e ...

