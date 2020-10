(Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - PECHINO, 26 OTT - Laha designatoseiUsa con uffici presenti sul suo territorio come. La mossa, che replica un analogo provvedimento del 21 ottobre deciso ...

iconanews : La Cina dichiara altri 6 media Usa 'missioni straniere' - TgLa7 : #Cina dichiara altri 6 media Usa missioni straniere. In risposta a un'analoga decisione presa dagli Stati Uniti - Drogba172381242 : @dex90s @vivereinbilico Sì è indifferente tu sia un fan di Salvini o meno, era per fare il paragone con l'opposizio… - InesPesce : NOTIZIE SUL SETTORE #MATRIMONI ED #EVENTI: settimana 19-23 ottobre • La chiesa si dichiara aperta verso le unioni… - Io2Sempre : @ItalyQanons La Cina.. dichiara che è pronta afare il 'giochino della guerra' dove a crepare saranno sempre e solo le popolazioni. -

Ultime Notizie dalla rete : Cina dichiara

Agenzia ANSA

Yuan afferma inoltre che la Cina deve avere una chiara comprensione delle relazioni ... Dieci giorni prima era stato dichiarato “eretico impenitente pertinace”. Dal “Giornale” dell’Arciconfraternita ...Confindustria Cultura Italia chiede tempestività per le misure annunciate Anche Confindustria Cultura Italia dichiara la sua preoccupazione per ... politiche del lavoro e la questione sindacale in ...