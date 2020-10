La Cina del futuro guarda al maoismo

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo una settimana trascorsa a commemorare i 70 anni dall’intervento cinese nella Guerra di Corea e a inviare oscuri avvertimenti al resto del mondo – e in particolare agli Stati Uniti – sulla potenza militare del suo Paese, Xi Jinping apre oggi il quinto Plenum del Partito Comunista Cinese (PCC) che ha il compito di preparare il prossimo Congresso – il 20° - previsto per l’autunno 2022 e stabilire le linee guida del Dragone per gli anni a venire.Per quattro giorni, fino a giovedì 29 ottobre, i circa 370 membri del Comitato centrale del Partito si riuniranno a porte chiuse a Pechino, per decidere quali saranno i principi della politica e dell’economia futura di Pechino. I membri della ristretta élite che ha il compito di governare un miliardo e mezzo di cinesi dovranno prima di tutto definire le grandi linee del 14° piano ...