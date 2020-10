La cancelliera Merkel parla alla Cdu | ' La situazione è drammatica'

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Secondo la Bild on line, lahato di una'altamente dinamica ' e '', lanciando l'rme su un possibile impatto dell'aumento incontrollato dei contagi sulle ...

fanpage : 'Abbiamo davanti a noi mesi molto difficili'. Tutta la preoccupazione della Cancelliera Angela Merkel - Open_gol : La cancelliera tedesca Angela Merkel lancia un appello ai cittadini: «Rinunciate a qualsiasi viaggio che non sia re… - Corriere : L’appello della cancelliera Merkel ai tedeschi: «State a casa» - mrighetti1967 : RT @paninoelistino: Ore drammatiche in Germania. Mentre la cancelliera Merkel fa appello ai cittadini, il Dax si appoggia sul muro di Berli… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : cancelliera Merkel

La Cdu ha deciso di rinviare il congresso nazionale fissato per il 4 dicembre a Stoccarda. Una decisione su quando riconvocare l’appuntamento - cruciale, perchè si tratterà di ...26 OTT - Angela Merkel ha espresso anche davanti al direttivo della Cdu la sua profonda preoccupazione per lo sviluppo della pandemia in Germania, affermando che l'aumento delle infezioni vada ...