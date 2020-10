Kroos | “Vorrei chiudere la carriera al Real Madrid”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Il centrocampista tedesco delle merengues è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match sul campo del Borussia Moenchengladbach. Queste le dichiarazioni di: “Si perde insieme e si vince insieme, la sconfitta contro lo Shakhtar non è colpa dei singoli. Dobbiamo dare una risposta e credo che domani arriverà. Futuro? Mi piace tornare in Germania, è casa mia. Però sto bene a Madrid e in questo club, il mio obiettivo sarebbe quello dilacon questa maglia”. Foto: Twitter personaleL'articolo: “VorreilaalMadrid” proviene da Alfredo Pedullà.