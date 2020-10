Kessie: "Non ho mai pensato di lasciare il Milan. Vi dico cosa è cambiato con Pioli" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Le dichiarazioni di Franck Kessie sul nuovo Milan di Stefano Pioli e sulla rinascita del club rossonero Leggi su 90min (Di lunedì 26 ottobre 2020) Le dichiarazioni di Francksul nuovodi Stefanoe sulla rinascita del club rossonero

atmilan1899 : #Kessie: 'Non ho mai pensato di lasciare il #Milan. Vi dico cosa è cambiato con #Pioli' - raja_bruni : RT @86_longo: #Kessie alla @BBCSport: 'Non ho mai pensato di lasciare il #Milan, che considero ormai come una seconda pelle' - GIUSPEDU : RT @86_longo: #Kessie alla @BBCSport: 'Non ho mai pensato di lasciare il #Milan, che considero ormai come una seconda pelle' - ninoBertolino : RT @MilanNewsit: Kessie: 'Non è stato facile mettere in campo ciò che mi spiegava Pioli' - ManuFilippone95 : RT @86_longo: #Kessie alla @BBCSport: 'Non ho mai pensato di lasciare il #Milan, che considero ormai come una seconda pelle' -